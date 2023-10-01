وزير الداخلية يوافق على منح 21 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1711 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.