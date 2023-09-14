وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية رقم 1587 لسنة 2023 برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا.

وزير الداخلية يقرر رد الجنسية لـ 12 مواطنًا

وجاء قرار الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1587 لسنة 2023 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ترد الجنسية المصرية لاثني عشر شخصا

وفي سياق آخر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 204 الصادر في 14 سبتمبر سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1574 لسنة 2023، برفض طلب الفلسطينية سلمى عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1968/12/25 باكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدها لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 السنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المادة الأولى: يُرفض طلب الفلسطينية سلمى عبد الفتاح فؤاد بدوي مواليد الكويت في 1968/12/25 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدها بالتطبيق لنص /2 من القانون رقم 145 لسنة 2004 المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

إسقاط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص

وفي سياق متصل، تم إسقاط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص، حيث نص القرار رقم 46 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتي أسماؤهم، لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وهم:

- سمية جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1994/11/23.

- عبد الرحمن جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1996/1/1.

- أحمد جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 1998/8/16.

- عبد العزيز جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن – من مواليد اليمن بتاريخ 1999/8/8.

- أسامة جمال الدين أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن - من مواليد اليمن بتاريخ 2002/8/12.

كما نص القرار رقم 47 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد سليمان عودة التلباني - من مواليد ليبيا بتاريخ 1977/3/22 (فلسطيني الجنسية أصلا)، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود عبد القادر محمد محارب من مواليد فلسطين بتاريخ 1975/3/3 فلسطيني الجنسية أصلا، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.