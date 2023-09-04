الجريدة الرسمية تنشر قرار منح الجنسية المصرية للاعب السلة باتريك جاردنر

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بمنح الجنسية المصرية للاعب السلة الأمريكي باتريك يوسف جاردنر ليحق له الالتحاق بمنتخب الفراعنة وتمثيل مصر فى المنتخب الوطني.

نص قرار منح اللاعب باتريك جاردنر الجنسية المصرية

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1432 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرار يعتبر باتريك يوسف جاردنر- الأمريكى الجنسية- مواليد أمريكا فى 16 /6 /1999 متمتعًا بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحه الجنسية المصرية بوصفه من أبناء الأم المصرية وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار، وزارة الداخلية رقم 1436 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا "أولهم عمر أشرف محمد إبراهيم- وآخرهم محمد أحمد السيد أحمد عيسى" بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.