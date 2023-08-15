الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

من هو باتريك يوسف لاعب منتخب مصر لكرة السلة الجديد؟

باتريك يوسف
باتريك يوسف

أعلن مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إتمام إجراءات تجنيس اللاعب باتريك يوسف ليصبح بعدها من حقه تمثيل منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2023 التي تستضيفها 3 دول آسيوية وهي اليابان وأندونسيا والفلبين في الفترة ما بين 25 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك ومونتنيجرو وليتوانيا

ووصف باتريك تجنسيه بالعملية المرهقة جدا والمجنونة 

وبهذا التجنيس تحقق حلم باتريك في أن يمثل منتخب مصر بعد عناء في تجنيسه ومن ساعده حتى يحقق حلمه هو زميله عمر الشيخ الذي يلعب في دوري الجماعات الأمريكي وهو كان حلقة الوصل ما بين باتريك والجهاز الفني لمنتخب مصر 

باتريك يوسف ولد في الولايات المتحدة الأمريكية لأب وأم مصريين يحملان الجنسية الأمريكية.

باتريك يوسف سنه 24 عامًا، يبلغ طوله 211 سم

يلعب في دور الجامعات الأمريكي، مع فريق ميامي هيت وشارك معه في الدوري الصيفي

لعب 33 مباراة في دوري الجامعات ومعدل تسجيله للنقاط 19.1 في المباراة الواحدة

وكرات مرتدة 6.6 في المباراة الواحدة، ومرر تمريرتين حاسمتين

يعد ثاني أكثر اللاعبين من حيث البلوك بـ33 

وصرح باتريك أن ناديه المفضل في مصر هو الأهلي

كان يقضي إجازته في البحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة 

باتريك يوسف منتخب مصر كأس العالم لكرة السلة مجدي أبوفريخة منتخب مصر لكرة السلة

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