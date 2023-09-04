منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، منح الإذن لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية رقم 1436 لسنة 2023 .. وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عمر أشرف محمد إبراهيم - وآخرهم محمد أحمد السيد أحمد عيسى) بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1- عمر أشرف محمد إبراهيم المنوفية 10/4/1996 الأمريكية 2 -/ آدم أحمد عزمى أبو طالب أمريكا 4/11/2005 3 - عمر تامر يحيى أحمد القاضى أمريكا 22/3/2004 4 - مازن وائل محمد فتحى محمد فرج أمريكا 2/8/2005 5- أحمد عبد الجواد أحمد إسماعيل المنوفية 7/10/1974 6- آدم ياسر عبد الفتاح شمردن محمد الإسكندرية 6/12/2006 7- مهند تامر عبد اللطيف عاشور القاهرة 8/9/2004 8- هنا طارق محمود أبو ورد القاهرة 10/7/2001.

كما شملت القائمة، 9- عمر محمود محمد عبد الرحمن محمد العراقى القاهرة 30/9/2004 الكندية 10- مايكل هانى مفيد صموئيل القاهرة 26/10/2003 11- جون نبيل ميخائيل أرمانيوس القاهرة 17/11/2003 12- عبد العزيز أحمد إبراهيم حنجل السعودية 24/3/2003 13- نور أشرف محمود رزق عرب بورسعيد 10/1/2003 14- أشرف محمد منير سامى أحمد العفيفى القاهرة 4/12/1971 كومنولث دومينيكا 15- هشام حسن محمود حسن القاهرة 24/2/1986 النيوزيلاندية.

كما تضمنت الأسماء 16- محمد عقيل ربيع عبد الله سعد محمد السودان 27/10/1993 السودانية 17- إفرايم سيدهم حبيب سيدهم مكسيموس كبر السودان 29/8/2001 18- طارق حماد رمضان خليفة محمد الشرقية 15/5/2005 الألمانية 19- الطفل بلال محمد علاء الدين عبد اللطيف الخضرى بريطانيا 26/2/2021 البريطانية 20- يوسف أحمد محمد ثابت الجيزة 17/11/2003 الفنلندية 21 -محمد أحمد السيد أحمد عيسى إيطاليا 29/10/2000 الإيطالية.