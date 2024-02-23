الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحشيش بمليون جنيه فى الدقهلية

المتهمين والحشيش
المتهمين والحشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين وسيدة بالدقهلية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، تقدر بمليون جنيه. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" وسيدة) بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنبلاوين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (7٫700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (نصف مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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