لحيازته حشيش بـ 3.4 مليون جنيه.. حبس إخطبوط المخدرات في أبوتيج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس أخطبوط المخدرات بمركز أبوتيج بأسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 480 طربة حشيش، مع إرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوي.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة بحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.400.000 جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.