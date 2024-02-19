الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لحيازته حشيش بـ 3.4 مليون جنيه.. حبس إخطبوط المخدرات في أبوتيج

حشيش
حشيش

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس أخطبوط المخدرات بمركز أبوتيج بأسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 480 طربة حشيش، مع إرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوي.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة بحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.400.000 جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق المختصة مركز أبوتيج اسيوط 480 طربة حشيش المعمل الكيماوي مديرية امن أسيوط مخدر الحشيش مركز شرطة أبو تيج

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو الدواجن: لا يوجد احتكار للمنتج.. وزيادة الأعلاف تخفض الأسعار

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

وثائق العبور العظيم.. «الخطة سلامة».. أخطر عمليات الخداع السياسى فى حرب أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة