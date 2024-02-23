ضبط هاكر استولى على نصف مليون جنيه من بطاقات دفع المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

حيث قام بالإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت (560 ألف جنيه) وضبط بحوزته (2 بطاقة إئتمان - سيارة - 10 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض - سماعات هواتف محمولة - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.