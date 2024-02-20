الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

متهم بسرقة بيانات
متهم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات "3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الجرائم الالكترونية جرائم الأموال العامة نصب واحتيال مركز شرطة العدوة

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