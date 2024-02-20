الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سلاح ومخدرات.. مداهمة أوكار العناصر الإجرامية في 4 محافظات

الحملات الأمنية
الحملات الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو -4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية) وضبط 6 قطع سلاح نارى (طبنجة - 5 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (849) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (47) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 41 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (47 متهم لـ 37 منهم معلومات جنائية") ▪ ضبط عدد (19) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6،185 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3،520 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون - 4،480 كيلو جرام لمخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (23 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (988) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدري "الحشيش، الآيس")..بحوزة (3 متهمين) وضبط عدد (2) قضية سلاح نارى..ضُبط خلالهم ( طبنجة – فرد محلى وطلقتين خرطوش).. بحوزة (متهمان) وضبط عدد (6) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (6 أسلحة بيضاء ).. بحوزة (6متهمين).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية الهاربين تنفيذ الأحكام الامن العام

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