الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها بالقاهرة

أمن القاهرة
أمن القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات قاضية لعصابات السرقات، حيث ضُبطت سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان سرقت مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتها 14 خاتم ذهب وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بسرقة 16 خاتم وبيع 2 منهم (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق.

كما ضُبطت عصابة مكونة من عاطلين لأحدهما معلومات جنائية حال محاولتهما بيع هواتف محمولة لأحد مالكي محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة وأقرا بأن الهواتف المضبوطة حوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وضُبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما “سيء النية” مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالي، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وأضاف بأنه كان في طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة.

وضبط 6 لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة (بمحصل أموال ومسئول مشتريات بإحدى شركات الطعام) حال ركنها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج"، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ذهب

مواد متعلقة

"الداخلية" تغلق محل خمور غير مرخص فى مدينة نصر

مصدر أمنى ينفى تأخر إصدار جوازات السفر للمواطنين

حملة مرورية لضبط "التكاتك" في مصر الجديدة

منها 10 للسير عكس الاتجاه.. سحب 1100 رخصة في جسر السويس

تحرير 1546 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

حملات مرورية بالقاهرة والجيزة لرصد المخالفين

كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب