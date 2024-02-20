أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها بالقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات قاضية لعصابات السرقات، حيث ضُبطت سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان سرقت مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتها 14 خاتم ذهب وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بسرقة 16 خاتم وبيع 2 منهم (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق.

كما ضُبطت عصابة مكونة من عاطلين لأحدهما معلومات جنائية حال محاولتهما بيع هواتف محمولة لأحد مالكي محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة وأقرا بأن الهواتف المضبوطة حوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وضُبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما “سيء النية” مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالي، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وأضاف بأنه كان في طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة.

وضبط 6 لإثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة (بمحصل أموال ومسئول مشتريات بإحدى شركات الطعام) حال ركنها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج"، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.