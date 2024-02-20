الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 1546 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1546 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية - خلال الـ24 ساعة الماضية - بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

 

ورفعت أجهزة الأمن 37  سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وحررت 532 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

 

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تحرير 1528 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

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سحب 1599 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتبارًا من 18 /9 /2021. 

 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

 

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

الملصق الالكتروني تركيب الملصق الإلكترونى وزارة الداخلية دراجة نارية قائدي الدراجات النارية

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