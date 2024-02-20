الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

منها 10 للسير عكس الاتجاه.. سحب 1100 رخصة في جسر السويس

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مرورية في  منطقة جسر السويس، لضبط المخالفين وتحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة متنوعة. 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام العديد من قائدي سيارات الأجرة "ميكروباص" بالموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة، بالسير عكس الاتجاه في شارع المقاولون العرب) المجاور للموقف.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات مرورية بالمنطقة "محل الشكوى" لضبط كافة المخالفات.

 تحرير  1820 مخالفة

وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 10 رخصة "سير عكس الاتجاه" - سحب 1100 رخصة متنوعة - تكبيل  1025 سيارة للانتظار فى الممنوع - تحرير  1820 مخالفة متنوعة - حجز "15 سيارة، 14 دراجة نارية" - ضبط  1850 مخالفة تجاوز سرعة)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى إستمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة حملة مرورية في جسر السويس وزارة الداخلية

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