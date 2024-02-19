الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 21 في حوادث متفرقة بالمحافظات

حوادث
حوادث

واصل نزيف الأسفلت في عدة محافظات، الإثنين، حصده للأرواح إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة، وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 8 أشخاص في الإسكندرية

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 4 في المرج

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل بشارع النقطة المتفرع من شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والمتوفين إلى المشرحة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

إصابة شخصين في العياط

أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق العياط اتجاه مناطق الصف، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.

مصرع شخصين وإصابة أخر في الدقهلية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف الجثمانين والمصاب إلى المستشفى.

إصابة 3 أشخاص في سوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعي بقرية بنجا دائرة، مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

إصابة 13 مواطن في الشرقية

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الإثنين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الأوسطي في اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة طريق بلبيس- العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

مصرع شخص وإصابة والده في الغردقة

لقى شاب مصرعه وأصيب والده في حادث انقلاب سيارتهما بطريق "رأس غارب- الغردقة".

مصرع شخصين وإصابة أخر في منيا القمح

لقى شخصان مصرعهما، صباح اليوم الأحد، وأصيب آخر بإصابات بالغة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجتين ناريتين، بطريق منيا القمح شلشلمون بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية.

نزيف الأسفلت سيارات الإسعاف طريق مصر إسكندرية صحراوى العياط محافظة الدقهلية مركز طهطا طريق بلبيس- العاشر من رمضان منيا القمح منيا القمح شلشلمون

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