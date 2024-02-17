نزيف الأسفلت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حوادث بالمحافظات

استمر نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم السبت، إثر العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة، وتدخل رجال المرور على الفور واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة 4 أشخاص في أسيوط

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة بطريق قبلى كمين القوصية الصحراوى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

دهس شاب في حلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال شهود العيان في واقعة إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بكورنيش المعصرة، وقال شهود العيان، إن المصاب كان يعبر الطريق دون حذر وتفاجأ بالسيارة تصدمه، وتجمعوا حوله محاولين إسعافه ونقله للمستشفى.

اصابة 8 مواطنين في انقلاب سيارة بالصف

سقطت سيارة بترعة في منطقة الصف، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقلهم إلأى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

مصرع 3مواطنين في القطامية

وقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة سوزوكي في منطقة القطامية في االقاهرة، أسفر عن مصرع 3 مواطنين وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

إصابة 14 شخص في الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم لسيارة ربع نقل فى أحد أعمدة الإنارة على الطريق الزراعى بجوار كوبرى نجع أبو سعيد، مما أسفر عن إصابة 14 من ركاب السيارة بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص في أسوان

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 8 أشخاص في طريق أسيوط

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي فى الفيوم بعد الإقليمي باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.