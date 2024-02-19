دفتر أحوال: لغز مقتل مسئول يمنى فى الجيزة وحملات لملاحقة محتكرى السلع

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

غسيل أموال بـ60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال بقيمة 60 مليون جنيه.

ضبط 899 سلعة تموينية

وأسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط 749 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (889 طن سلع تموينية أبرزها"125 طن دقيق، 105 أطنان أرز، 42 طن سكر، 184 طن أعلاف حيوانية" – 67 ألف لتر مواد بترولية – 41 ألف عبوة سجائر).

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه).

كشف لغز سرقة محل في 15 مايو

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل ألبان بمدينة 15 مايو، وضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط لص سرق مخزن في 15 مايو

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض علي عاطل سرق كمية من الحديد كانت داخل مخزن شركة بمدينة 15 مايو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط قاتل زوجته في دارالسلام

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، الاثنين في القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بـ"الساطور" متسببًا في إصابتها في رأسها بجروح قطعية داخل منزلهما في دارالسلام.

مخدرات في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير للأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في دمياط، من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 7.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات لمخدر البانجو و5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدري الهيروين، والآيس، كما تم ضبط 3 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.

كشف لغز مقتل مسئول يمني في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات العثور على جثة شخص- يمني الجنسية- متوفى داخل شقته بعد أن أبلغ شقيقه أمس الأحد، بعثوره على جثته ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وأنه لم يتجاوب معه منذ يومين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: "رمضان محمد بليدى على" 29 سنة، سائق، مقيم في المنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح دون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد"، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية" 19 سنة، خراط، مقيم في الطوابق بالجيزة، و"إسراء صابر محمد عطية" وشهرتها "دينا" 22 سنة، ربة منزل، مقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 سنة، ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر.