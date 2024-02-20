الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملة مرورية لضبط "التكاتك" في مصر الجديدة

التكاتك
التكاتك

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن سير مركبة "توك توك" بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن سحب 1050 رخصة متنوعة، تكبيل 989 سيارة للإنتظار فى الممنوع، تحرير  1702 مخالفة مرورية متنوعة، حجز 13 سيارة، حجز 10 مركبات توك توك، حجز 12 دراجة نارية، ضبط 1733 مخالفة تجاوز سرعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

وزارة الداخلية فيس بوك توك توك مديرية امن القاهرة حملات مرورية

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