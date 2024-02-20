"الخوف" يدفع سيدة لخطف رضيعًا من أحضان أمه بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بأسيوط من ربة منزل، بأنه أثناء تواجدها ببندر البداري وبرفقتها نجلها الرضيع، تقابلت مع إحدى السيدات غير معلومة لها، وأوهمتها بقدرتها على صرف عبوات اللبن المُدعم لطفلها الرضيع من أحد مراكز الصحة ببندر البداري، وقامت بالتوجه صحبتها لذات المكان، وعقب وصولهم قامت اصطحبت الطفل والدلوف داخل المركز لصرف عبوات اللبن إلا أنها قامت بمغافلتها وغادرت وبرفقتها الطفل.

وأشارت الداخلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، إلى تحديد مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبرفقتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وعللت ذلك لإنجابها طفل ووفاته دون إبلاغ زوجها، فخطفت الطفل لإيهام زوجها بأنه نجلهما.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.