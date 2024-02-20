الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 8 من مروجي المخدرات في القاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات قاضية لتجار المخدرات، حيث ضُبط سائقا بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام، وكذلك ضُبط عاطلا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وضبطت أجهزة الأمن عاطلا بدائرة قسم شرطة السلام أول بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

كما تم ضبط سائق، عامل - لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 4،300 كيلو جرام، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس، وكذلك ضُبط عاطلا وزوجته – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مكافحة المخدرات قسم شرطة الساحل

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب