القبض على 8 من مروجي المخدرات في القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات قاضية لتجار المخدرات، حيث ضُبط سائقا بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام، وكذلك ضُبط عاطلا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وضبطت أجهزة الأمن عاطلا بدائرة قسم شرطة السلام أول بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

كما تم ضبط سائق، عامل - لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بدر، بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 4،300 كيلو جرام، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس، وكذلك ضُبط عاطلا وزوجته – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.