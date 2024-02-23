مصرع عنصر إجرامى فى مواجهات مع الشرطة أثناء سرقة محل بقنا

لقى عنصر إجرامى مصرعه، بينما تم ضبط آخرين بقنا عقب تبادل إطلاق النيران لتلك العناصر الإجرامية مع قوات الأمن في قنا.

جاء ذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية – سبق اتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح نارى") حال محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدى "يستخدم فى سرقة المحال" - دراجة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.