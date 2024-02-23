الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع عنصر إجرامى فى مواجهات مع الشرطة أثناء سرقة محل بقنا

قوات الأمن
قوات الأمن

لقى عنصر إجرامى مصرعه، بينما تم ضبط آخرين بقنا عقب تبادل إطلاق النيران لتلك العناصر الإجرامية مع قوات الأمن في قنا.

جاء ذلك وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية – سبق اتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح نارى") حال محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدى "يستخدم فى سرقة المحال" - دراجة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر إجرامي إطلاق النيران مصرع عنصر اجرامي مديرية امن قنا قسم شرطة قنا مخدرات سلاح نارى

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