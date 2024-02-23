الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية، وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة بدائرة المركز والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (17 كرتونة بداخلها حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – 45 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع).

بمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط مليون قطعة ألعاب نارية ورشة بالفيوم وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم ترويج الألعاب النارية

مواد متعلقة

ضبط 5 موظفين بتهمة التلاعب فى محاضر مخالفات البناء بالمنيا

ضبط 2574 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 شبكات لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص فى الشرقية

ضبط هاكر استولى على نصف مليون جنيه من بطاقات دفع المواطنين

ضبط محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات بالموسكى

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة