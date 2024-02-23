ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية، وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة بدائرة المركز والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (17 كرتونة بداخلها حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – 45 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع).

بمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.