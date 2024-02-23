الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 شبكات لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص في الشرقية

أحد المتهمين
أحد المتهمين

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائي بدون تصريح  بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، عن تحقيق عدة نتائج إيجابية.

وتم ضبط (مالك شبكتين "بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"، وآخرى لتوزيع خدمات الإنترنت" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)، وبحوزته (46 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية" – 2 وحدة معالجة مركزية للتحكم في خدمات عملاء الشبكتين – هاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكتين والتواصل مع العملاء ويحتوى على محفظة إلكترونية).

كما تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبحوزته (محطتين لتقوية إشارة البث اللاسلكى للشبكة – 28 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية").

كما تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبحوزته (وحدة معالجة مركزية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى للشبكة –26 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" -  هاتف محمول "يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات الملكية الفكرية مديرية أمن الشرقية البث الفضائي جرائم القرصنة قطاع الأمن العام بث القنوات الفضائية

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