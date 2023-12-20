المصنفات تضبط محطات بث تلفزيوني ومحال بيع أجهزة فك الشفرات بالغربية

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات حملة أمنية موسعة لملاحقة القائمين بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية بمحافظة الغربية وبيع أجهزة فك الشفرت القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية، وبيع أجهزة "ريسيفر، ومستلزمات فك شفرة" لإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وضبطهم وضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (21 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابيًا).