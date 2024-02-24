السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع اليوم

سيارات متروكة بالشوارع
سيارات متروكة بالشوارع

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، من رفع 42 سيارة متروكة بالشوارع، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة  لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع.

وتمكنت شرطة المرور من رفع 42 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية 42 سيارة متروكة حملة مرورية السيارات والدراجات النارية القاهرة والمحافظات

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