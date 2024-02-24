رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع اليوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، من رفع 42 سيارة متروكة بالشوارع، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع.

وتمكنت شرطة المرور من رفع 42 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.