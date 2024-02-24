السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص، بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة – له معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال وجوده داخل الورشة المُشار إليها، وبداخلها 56 كرتونة بإجمالي مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال و110 كيلو جرامات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته أيَّد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ألعاب نارية الفيوم 1 3 مليون معلومات وتحريات اللواء محمود أبوعمرة عامل

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