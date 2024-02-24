السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب و2096 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد وأقراص مخدرة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2096 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 46 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 306 أحكام قضائية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا تزوير.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية السيطرة الأمنية جرائم التهريب لمكافحة الجريمة جرائم تهريب البضائع اقراص مخدرة مخالفة مرورية متنوعة

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