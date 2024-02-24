السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

482 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها، اليوم السبت، من ضبط 482 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات؛ لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 482 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانٍ، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة مكافحة الاتجار عاطل وسيدة قسم شرطة المطرية بندقية خرطوش مخدر البودر ضبط 482 مخالفة الدراجات النارية الانضباط في الشارع

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