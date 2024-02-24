القبض على تاجر مخدرات هارب من 109 سنوات سجن في البحيرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المخدرات بمحافظة البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 28 قضية ما بين مخدرات وسلاح وسرقة، ومطلوب ضبطه في جنايات وجنح «سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص» بإجمالى مدد حبس 109 سنوات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وارتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات واتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.100 كيلوجرام وبندقية آلية وبندقية خرطوش، واعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه 3 أشخاص «سيئى النية» بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة.