السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

25928 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة متنوعة
مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏25928 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ اليوم السبت: "تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط (25928) مخالفة مرورية متنوعة":

- "11070" مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- "421" مخالفة سير دون تراخيص.

- "56" مخالفة دراجة نارية.

- "411" مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- "16" مخالفة موقف عشوائي.

- "6" مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحاور إدارات المرور ‏‏‏‏‏‏‏‏‏25928 مخالفة مرورية متنوعة ضبط

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