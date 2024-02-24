السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 77 قضية في حملات أمنية لاستهداف حائزي المخدرات بـ4 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشارك قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، دمياط ،أسيوط، والإسكندرية، في توجيه حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط (3) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى «الهيروين، الشابو»)، بحوزة (4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية).

- ضبط 6 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-خزينة وعدد من الطلقات).

- تنفيذ (844) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

- ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (8،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين «لـ 5 منهم معلومات جنائية»).

مديرية أمن أسيوط

- ضبط (66) قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (20 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش –34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (66 متهم لـ 55 منهم معلومات جنائية)

- ضبط (13) قضية «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (1،470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى «الهيروين، الشابو»- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ 530 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (26 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش)، بحوزة (5 متهمين).

- ضبط (4) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها (4 قطع سلاح أبيض)، بحوزة (4 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.

مواد متعلقة

ضبط 4 قضايا تهريب و2096 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 300 طربة حشيش بـ2 مليون جنيه فى المنوفية

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع اليوم

سحب 1381 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

482 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

القبض على تاجر مخدرات هارب من 109 سنوات سجن في البحيرة

ضبط متهم بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه بمطروح

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس