ضبط 77 قضية في حملات أمنية لاستهداف حائزي المخدرات بـ4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشارك قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان، دمياط ،أسيوط، والإسكندرية، في توجيه حملات أمنية بعددٍ من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط (3) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى «الهيروين، الشابو»)، بحوزة (4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية).

- ضبط 6 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-خزينة وعدد من الطلقات).

- تنفيذ (844) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

- ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (8،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين «لـ 5 منهم معلومات جنائية»).

مديرية أمن أسيوط

- ضبط (66) قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (20 بندقية آلية – 31 بندقية خرطوش –34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (66 متهم لـ 55 منهم معلومات جنائية)

- ضبط (13) قضية «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (1،470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى «الهيروين، الشابو»- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (16 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية).

- تنفيذ 530 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (4) قضايا «اتجار» في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (26 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش)، بحوزة (5 متهمين).

- ضبط (4) قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها (4 قطع سلاح أبيض)، بحوزة (4 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.