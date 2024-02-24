القبض على عاطل وعامل هاربين من أحكام قضائية فى الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية، إذ تم ضبط عاطل وعامل بعد هروبهما من أحكام قضائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية محكوم عليه في 70 حكم "مستأنف، جزئى"، بإجمالى عقوبات بالحبس 11 سنة و6 أشهر، في قضايا "تبديد، إيصال أمانة".

كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية "شروع في قتل" وبحوزته "فرد محلى وطلقة".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.