السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بقتل عامل في بورسعيد بسبب "خلافات الجيرة"

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بها جرح طعنى بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و3 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لخلافات الجيرة، تعدى على إثرها المذكورين على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "طبنجة – 2 سلاح أبيض" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

الداخلية ملابسات شرطة الزهور المستشفيات عامل جرح طعنى بالجسم التحريات 3 أشخاص طبنجة

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