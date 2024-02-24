القبض على المتهمين بقتل عامل في بورسعيد بسبب "خلافات الجيرة"

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقباله جثة عامل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بها جرح طعنى بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و3 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لخلافات الجيرة، تعدى على إثرها المذكورين على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم "طبنجة – 2 سلاح أبيض" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.