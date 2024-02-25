قيادات أمن ومحافظة الجيزة تنتقل لموقع غرق معدية منشأة القناطر

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة ومحافظة الجيزة، إلى موقع حادث غرق معدية "الرياح" في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر؛ لمتابعة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

غرق معدية في منشأة القناطر

وشهدت قرية نكلا، التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروعًا، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبيَّن أن المعدية كانت تحمل 10 عمَّال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولّت النيابة العامة التحقيق.