الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غرق مركب على متنه عمال في منشأة القناطر

غرق مركب على متنه
غرق مركب على متنه عمال في منشأة القناطر

تعرض مركب صغير على متنه من 10 لـ 15 شخصا للغرق بعزبة ربيع في منشأة القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأحد، إلى موقع الغرق لانتشال جثامين العمال.

وانتقل العقيد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى مكان الواقعة عقب إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة بالحادث، رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية استعدادًا لانتشال جثامين الغارقين.

ويقدر أعداد مستقلي المركب من 10 لـ15 شخصًا، حسب شهود العيان، الذين أفادوا بأن العمال مستقلي المركب يعملون في مجال المقاولات.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس غرق مركب منشأة القناطر

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