الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

مفاجآت فى تحرش عامل خردة بطفلتين بمدخل عقار فى أوسيم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عامل خردة انتهك جسد طفلتين في منطقة أوسيم بعد التحرش بهما في مدخل عقار بالشارع،  4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وقال والد الطفلتين، إن المتهم حاول تجريدهما من ملابسهما ولامس أجزاء حساسة من جسديهما إلا أنهما هربتا من أمامه خوفًا منه. 

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم القبض على جامع خردة تحرش بطفلتين في منطقة البراجيل.

البداية بتلقي  قسم شرطة أوسيم بلاغًا من بائع ملابس، اتهم فيه جامع خردة بالمنطقة بالتحرش بطفلتيه أثناء سيرهما بالطريق العام لشراء بعض الحلوى، وأن المتهم أوهمهما بأنه صديقه واصطحبهما لمدخل عقار بالشارع، وحاول نزع ملابسهما وملامسة أجزاء حساسة من جسدهما، إلا أنهما هربا منه.

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وأكدت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، صحة ماجاء في البلاغ، وتم ضبط المتهم ويدعى "عبدالرحمن. س" 20 سنة، جامع خردة، ومقيم في البراجيل بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعثر معه على سلاح أبيض "سكين"، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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