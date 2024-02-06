الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب ينهي حياة "ترزي" تحرش بطفلته في شبرا

طعنة
طعنة

أنهى أب حياة جاره بعدما زعم أنه تحرش بطفلته الصغيرة، وأثناء جلسة عقدها الجيران للصلح بينهما ومعاتبة المجني عليه على فعلته، تعدى على زوجة المتهم بالضرب، فانقض عليه المتهم وسدد إليه طعنة في الرقبة أسقطته قتيلًا.

واعترف والد الطفلة المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته التي ارتكبها في شبرا، حيث زعم  أن المجني عليه تحرش بابنته وعندما عاتبه أنكر جريمته، فعقد الجيران جلسة صلح بينهما إلا أنه أصر على انكاره، وتعدى بالضرب على زوجته بعدما صفعها على وجهها فأسرع للدفاع عنها وضربه على رأسه بـ"ملة سرير" وسدد له طعنة بالرقبة فأرداه قتيلًا في الحال بعدما عاونته زوجته في إنهاء حياته. 

وقال المتهم: اتحرش بابنتي، ومكنش قصدي أقتله، بس كنت عايز أخد موقف ضده علشان ميعملش كدا تانى".

وأكمل المتهم: "أنا فضلت مستني لحد لما يخلص القعدة مع الجيران، علشان كنت ناوي أضربه، ولما شوفته بيضرب مراتي بدون سبب وقتها جبت ملة السرير وضربته بيها وبعدها ضربته بسلاح أبيض في رقبته".

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وتوصلت تحريات إدارة البحث لجهات التحقيق حول الواقعة، إلى وقوع مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب ادعائه بالتعدي على ابنته بمنطقة شبرا.

وتضمنت مذكرة التحريات أن الواقعة بدأت بتعدي رجل وزوجته بالضرب على ترزي، بسبب ادعائهما تعديه على ابنتهما، وخلالها ضرب أحد المتهمين بطعنتين في الرقبة أودت بحياته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبرا، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة دائرة القسم وأسفرت عن مقتل ترزي، على يد رجل وزوجته.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «أشرف.ع»، 64 سنة، يعمل ترزي ملابس، بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتهمين، بسبب ادعائهما بأنه تعدى على ابنتهما.

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