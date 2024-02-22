الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"مأساة صغيرة فوق السطوح".. هتك عرض طفلة على يد ابن عمها فى إمبابة

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ هتك عرض ابنة عمه البالغة من العمر 8 سنوات بعد استدراجها أعلى سطح منزل العائلة. 

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات واستدعت والدها لسماع أقواله بعد تقدمه بالبلاغ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بهتك عرض ابنة عمه الطفلة عقب استدراجها أعلى منزل العائلة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

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تلقي الرائد محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص برفقته ابنته "8 سنوات" يتهم فيه نجل شقيقه بالتعدي جنسيًا على طفلته وهتك عرضها أعلى سطح بيت العائلة الكائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات والتأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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