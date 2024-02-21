الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"سيلفي" مع محمد رمضان قبل جلسة الاستنئاف على حبسه (صور)

محمد رمضان قبل جلسة
محمد رمضان قبل جلسة الاستنئاف

تجمع عدد كبير من المواطنين بمحكمة جنوب الجيزة، حول الفنان محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه قبل نظر جلسة استئناف حبسه على التشهير ببنك شهير، وسط حراسة أمنية مشددة.

وسلم الفنان محمد رمضان نفسه إلى الأمن بمحكمة جنوب الجيزة قبل بدء الجلسة.

كانت أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان محمد رمضان الصور التذكارية بنك شهير استئناف حبس

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| الفنان محمد دياب بطل "مليحة" أمام ماجدة زكي

21 فبراير.. نظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه عام

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية