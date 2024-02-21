"سيلفي" مع محمد رمضان قبل جلسة الاستنئاف على حبسه (صور)

تجمع عدد كبير من المواطنين بمحكمة جنوب الجيزة، حول الفنان محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه قبل نظر جلسة استئناف حبسه على التشهير ببنك شهير، وسط حراسة أمنية مشددة.

وسلم الفنان محمد رمضان نفسه إلى الأمن بمحكمة جنوب الجيزة قبل بدء الجلسة.



كانت أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.