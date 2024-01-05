الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

21 فبراير.. نظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه عام

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

حددت محكمة جنوب الجيزة، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كانت قد قضت محكمة جنح  الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.

وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان؛ تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

محكمة جنوب الجيزة معارضة الفنان محمد رمضان محمد رمضان نشر أخبار كاذبة بنك شهير

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