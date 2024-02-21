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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

6 مارس.. الحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه عاما

محمد رمضان في محكمة
محمد رمضان في محكمة جنوب الجيزة

حجزت محكمة الجيزة الابتدائية، المعارضة المقدمة من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، لجلسة 6 مارس؛ للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان محمد رمضان، أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وتابع رمضان: “الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم، مستورة”.

محكمة الجيزة الابتدائيه بنشر أخبار كاذبة بنك شهير

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