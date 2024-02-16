الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملت من الحرام وهو ساعدنى.. اعترافات صادمة لشريكة طبيب الإجهاض فى الجيزة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

فجرت تحقيقات نيابة الجيزة الكلية مفاجآت في قضية استغلال طبيب مهنته في إجهاض السيدات داخل "عيادة الحرام" مقابل مبالغ مادية طائلة. 

وقالت طالبة متهمة في القضية إنها لجأت إلى الطبيب المتهم الرئيسي لمساعدتها في التخلص من جنينها الناتج عن علاقة غير شرعية، وسردت ن. أ 18 سنة – طالبة، خلال الاستماع لأقوالها بالتحقيقات، بأنها تعرفت على أحد الشباب من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشأت علاقة عاطفية بينهما تطورت إلى إقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشاب.

وأضافت في التحقيقات، أنها عاشرت هذا الشاب معاشرة الأزواج 6 مرات، شعرت بعدها بأعراض الحمل وانقطاع الدورة الشهرية عنها، وأجرت تحاليل طبية تبين لها أنها حامل

وتابعت، أنها أبلغت والدتها المتهمة الثالثة في القضية، بعد أن تهرب منها الشاب الذي مارست معه العلاقة الجنسية، وحدثت خلافات بينهما تركا بعضهما على إثرها، مشيرة إلى أن والدتها أخذتها إلى المتهم الأول طبيب النساء والتوليد خوفا من الفضيحة، والذي قام بإجهاضها.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى عيادة الطبيب عند الساعة 11 صباحًا، واستمرت نحو 10 ساعات، حتى خرجت مساء نفس اليوم ومعها الجنين وتخلصت منه بالقائه في القمامة. 

وحدّدت محكمة استئناف القاهرة، الخميس، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير في منطقة المنيب، لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم  264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

 

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14 مارس.. أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير متهم بإجراء عمليات إجهاض

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن في منطقة ساقية مكي بالمنيب، بالعثور على جثة "جنين" غير مكتمل وسط القمامة في ظروف غامضة، وبتكثيف التحريات ضُبطت سيدة ورجل وسائق "توك توك" بعد إلقائهم الجنين في الشارع.

واعترف المتهمون، بأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى، إنها حملت سفاحًا وأحد الأطباء أجرى لها عملية الإجهاض، إذ توجهت قوة أمنية إلى عيادته وألقت القبض على الطبيب المتهم. 

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