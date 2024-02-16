الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

14 مارس.. أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير متهم بإجراء عمليات إجهاض

محكمة
محكمة

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، الخميس، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير في منطقة المنيب، لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون.

 

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم  264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

 

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة، في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

 

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن في منطقة ساقية مكي بالمنيب، بالعثور على جثة "جنين" غير مكتمل وسط القمامة في ظروف غامضة، وبتكثيف التحريات ضُبطت سيدة ورجل وسائق "توك توك" بعد إلقائهم الجنين في الشارع.

 

واعترف المتهمون، بأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى، إنها حملت سفاحًا وأحد الأطباء أجرى لها عملية الإجهاض، إذ توجهت قوة أمنية إلى عيادته وألقت القبض على الطبيب المتهم.

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