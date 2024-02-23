الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مواطن بإحدى عمارات أكتوبر فى الجيزة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة مواطن داخل منور بإحدى العمارات بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مواطن داخل منور عمارة 266 ب بمنطقة 800 فدان بأكتوبر التابعة لقسم أول أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان للوقوف على أسباب الوفاة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة مواطن شرطة النجدة

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