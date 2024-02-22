"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

10 أيام كاملة قضتها مباحث الدقهلية في البحث عن قتلة إيهاب أشرف عبد العزيز طالب الثانوي الذي عثر على جثته مشطورة نصفين في جوال بمصرف، وانتهت عملية البحث بالقبض على الجناة.

مدرس فيزياء ونجار كلمة السر

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع. م "، مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه درس خاص لديه، وعاونه في الجريمة نجار قريبه استعان به المدرس لارتكاب الواقعة وتمزيق جسد الطالب بواسطة منشار كهربائي وإلقاءه بعدة أماكن متفرقة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك بعد 9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني، وتبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني.

وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جرى نقله إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، وكشفت التحقيقات الأولية بأن المدرس قاتل طالب الدقهلية خسر عدة مبالغ مالية بسبب لعب القمار، وقرر خطف أحد طلابه، لطلب فدية من أسرته، وخلال محاولته تصوير فيديو للمجني عليه، لابتزاز أسرته قتله بالخطأ نتيجة قطع شريان بالرقبة، واضطر المتهم بعد ذلك الاستعانة بقريبه النجار لتقطيع الجثة، لمحاولة التخلص منها وإخفاء معالم جريمته.

وشيع أهالي قرى عزبة ثابت 7 وقرى حفير شهاب الدين بستامونى بمحافظة الدقهلية جثمان الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، حيث تم تشييع الجزء السفلي من جثمانه والذي عثر عليه مشطورًا واختفاء الجزء العلوى منه وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، القصاص القصاص حق إيهاب مش هيروح بلاش".

وكانت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية قد قررت اليوم الأربعاء، تسليم الجزء السفلى للفقيد إيهاب أشرف ودفنه بمقابر عائلته، حيث عثر عليه منذ أيام وعقب دفنه بحوالي ساعة عثر على أشلاء من الجزء العلوي.

راح الدرس ومرجعش

صباح الثلاثاء قبل الماضي، خرج الطالب إيهاب من منزله للذهاب إلى الدرس لكنه تغيب عن موعد عودته للمنزل ما أثار قلق والدته، خاصة مع الإغلاق المفاجئ لهاتفه، وقال والده إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية، واطمئنت عليه، ثم عاودت الاتصال مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدًا احتجازه لنجلهما.

عدة ساعات مرت في البحث عن الطالب وأبلغ والده الشرطة، مشيرًا إلى أنه يمتلك معرض أدوات منزلية وربما يكون طمع أحد به دفعه لاختطاف ابنه وطلب فدية، وأثناء البحث كانت الفاجعة بالعثور على جثة الطالب "إيهاب" داخل جوال ومشطورة نصفين وملقاة في مصرف بحر التبن.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الستاموني، التابعة لمدينة بلقاس، بالعثور على جثمان صبي ملقى بمصرف بحر التبن.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، لمكان البلاغ محل، وبالفحص تبين أن الجثمان لصبي يدعي إيهاب أشرف عبدالعزيز، ١٥ سنة، طالب ثانوي، مبلغ باختفاءه منذ يومين، وعثر عليه مكبل وجثمانه مشطور إلى نصفين.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لكشف المتهم بارتكاب الواقعة وملابساتها.