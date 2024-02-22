تجار الممنوع.. "جواهرجية" يستغلون أسعار الدولار لرفع مكاسبهم للملايين

سيطرت عليهم الرغبة الجنونية في الثراء، فلم يكتفوا بتجارة الذهب والمساهمة في ارتفاع أسعاره بل امتد نشاطهم إلى تجارة الدولارات مستغلين التذبذب المستمر في أسعار العملات الأجنبية ما يحقق لهم مكاسب خيالية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشن حملاتها بشكل يومي على تجار الذهب وتجار الدولار، ونجحت خلال الساعات الماضية في الكشف عن نشاط مشبوه لـ"جواهرجي" في المقطم، حيث يقوم بتداول العملات الأجنبية في السوق السوداء.

ملايين دولارات ويورو

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على صائغ بحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بقيام صائغ بالاتجار في النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وتمكنت مباحث المقطم من ضبطه وبحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه و35 ألف يورو للاتجار بها خارج السوق المصرفي.

صائغ ونصاب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في تجارة الذهب.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، من مواطنين مقيمين بالقليوبية، بتضررهم من مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.