الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تفاصيل صادمة فى العثور على جثة عجوز مشنوقا بالمنيرة

جثة
جثة

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة عجوز مشنوقًا في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة. 

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة العجوز لتحديد أسباب الوفاة، وقررت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة، أن العجوز يبلغ من العمر - 75 سنة- تخلص من حياته شنقًا، ربط حبلًا في جنش غرفته، في منطقة المنيرة الغربية، وعلق جسده به، وذلك بسبب المعاملة السيئة من أبنائه وزوجاتهم، وإهمالهم له في خدمته، وتلبيه احتياجاته. 

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تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث المنيرة الغربية يفيد بأن عمليات النجدة تلقت بلاغًا بتخلص مسن من حياته، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية، وتبين أنه- 75 سنة- بالمعاش، وبالتحريات تبين تخلصه من حياته بسبب معاملة أبنائه وزوجاتهم له وإهمالهم له ولاحتياجاته. 

 تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

جثة عجوز بسبب ابناؤه وزوجاتهم نيابة شمال الجيزة الكلية مباحث المنيرة الغربية شنقا

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