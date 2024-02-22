نظر محاكمة المتهم بسرقة السيارات بالدرب الأحمر اليوم

تنظر محكمة جنح الدرب الأحمر، بعد قليل جلسة للنطق بالحكم على عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على عاطل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه، وأقر بأنه يقوم بسرقة السيارات في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة في الشوارع، قائلا: "بسرق بالليل والناس نايمة".

وتبين أنه يستولى على محتوياتها، ويحتفظ بها في منزله تمهيدا لبيعها، وتم ضبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.