الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سيدة وصائغ بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل محل بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، بحبس سيدة وصائغ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتها عدد (14) خاتم ذهب.

بمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها  بسرقة عدد (16) خاتم وبيع إثنين منهم (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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