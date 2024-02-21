حبس شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالدقى

قررت النيابة العامة حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الدقي.

البداية كانت بورود معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "عبدالله. ع" 30 سنة، متعهد حفلات يحمل جنسية دولة السودان بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "3230 دولارًا أمريكيًا، و45600 جنيه مصري"، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.