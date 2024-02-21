الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بغسيل 90 مليون جنيه

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين بغسيل الأموال، وقدرت قيمتهم بـ90 مليون جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.  

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- لهما معلومات جنائية- لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية المتمثلة في شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية غسل الأموال الانشطة التجارية شراء العقارات 108حكم حبس

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